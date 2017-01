Independiente de Argentina aclara situación de Christian Ortiz en Sporting Cristal

Todavía no está definido. Héctor Maldonado, secretario general del club Independiente de Avellaneda de Argentina, se refirió a la situación del jugador Christian Ortiz y su posible fichaje por Sporting Cristal, el cual ya todos daban por cerrado.

Maldonado señaló que el campeón peruano pretende que le cedan al jugador sin pagar por el préstamo, es decir, igual que lo hicieron con Deportivo San Martín.

“Se habló con el representante del jugador, aún no con la gente de Sporting Cristal, se está evaluando la propuesta. Es un poco difícil por el cargo, es decir el valor por la inversión que hizo el club. Como no hay cargo no se puede evaluar, Cristal pretende el préstamo sin cargo”, dijo en radio Ovación.

En otro momento, el directivo del Independiente argentino aseguró que Christian Ortiz es un buen jugador, pero el problema es que su puesto está cubierto en el club y por ello prefieren prestarlo para que no pierda continuidad.

“Ortíz está haciendo la pretemporada, es un jugador de muy buena llegada, lo que pasa es que ese puesto lo tenemos cubierto. Si llegamos a un acuerdo no hay problema, es un monto bajo; el año pasado lo prestamos sin cargo para que tenga continuidad y ahora es un jugador más maduro”, concluyó.