Hernán Rengifo "rompió" su silencio tras su salida de Universitario de Deportes

En una entrevista con ‘RPP Noticias’, el delantero Hernán Rengifo explicó detalles de su inesperada partida de Universitario de Deportes luego de convertirse en el flamante fichaje de Melgar para el Torneo Clausura.

“La decisión fue rápida, al principio no queríamos aceptar ninguna propuesta, fue una decisión difícil, de familia y la tuvimos que tomar porque queríamos de repente tener más oportunidades en otro lado, no por otra cosa más”.

Cuando le consultaron si se marchó del club con malos términos, Hernán Rengifo dijo todo lo contrario y manifestó que su decisión fue por falta de continuidad debido a su deseo era tener más minutos.

“No hablo de incomodidad, no la hubo, era el momento de otros compañeros y se respeta, esto es así. No hablo de titularidad sino de tener más minutos y más chances. Creo que me voy en el momento oportuno para el club también pues no era un jugador tomado muy en cuenta, pero que necesitaba buscar otras alternativas para que el club también tenga holgura en otros aspectos”.

El exdelantero de Universitario de Deportes también negó que la institución ‘crema’ tenga una impuntualidad de pagos con la plantilla.

“Nos han cumplido hasta ayer. La ‘U’ es un equipo extraordinario, todos hacemos el esfuerzo para que esto cambie. Fue una decisión difícil, pero hay momentos en que ya se requiere un cambio”, sentenció.