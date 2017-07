Henry Gambetta dejó un mensaje directo a los seguidores de Sporting Cristal

La Conar dio a conocer al árbitro principal del partido pendiente por la quinta fecha del Torneo Apertura. Henry Gambetta será el que dirigirá uno de los partidos claves para poder conocer al líder de la tabla de posiciones y dejó un mensaje directo a todos los seguidores de Sporting Cristal.

“Los árbitros ya estamos acostumbrados a convivir con este tipo de situaciones, lamentablemente no somos del gusto de todo, simplemente salimos a la cancha a hacer nuestro trabajo”, dijo Henry Gambetta en Radio Ovación.

“Realmente si la gente de Cristal tiene un problema conmigo, no sé por qué se ha generado. Pero, igual no me preocupa y sé lo que tengo que hacer este miércoles. Por eso pueden estar tranquilos los dos equipos”, añadió Henry Gambetta.

“De hecho que si este partido se jugaba en su fecha inicialmente programada, no hubiera tenido la trascendencia de ahora. Mi característica para dirigir es que el juego tenga fluidez y no cobrar faltas insignificantes, aunque eso va a depender de los jugadores. Si ellos no colaboran, solo queda aplicar el reglamento”, dijo.

“Considero que Cristal y Alianza tienen dos buenos planteles de jugadores y no tengo ninguna duda que serán suficientemente profesionales para brindar un buen espectáculo. Nadie quiere fallar ni equivocarse, por ellos estaremos muy atentos a cada jugada y seremos muy inteligentes para arbitrar”, sentenció.

Sporting Cristal llega al encuentro con 16, mientras Alianza Lima tiene 17. Cualquiera que sea el ganador en esta fecha pendiente puede ser el puntero del Torneo Apertura.