Germán Leguía explicó por qué Kevin Quevedo no se quedó en Universitario de Deportes

En conversaciones con ‘RPP Noticias’, El exgerente deportivo de Universitario de Deportes, Germán Leguía, se pronunció sobre el presente del joven Kevin Quevedo, quien se lució el último fin de semana con un ‘poker’ en el partido de Alianza Lima contra Juan Aurich.

“Mi plan era que Kevin Quevedo se quede en la ‘U’, incluso desde mayo del año pasado veníamos conversando con su padre, sin embargo nos pusieron una serie de trabas y cláusulas para que el muchacho amplíe su contrato. Pero, el tema era claro, él ya tenía interés en arreglar por Alianza Lima y finalmente se fue. Lamentablemente, en el fútbol peruano no hay forma que los clubes se puedan proteger. Acá la ‘U’ pagó derechos de formación, pero igual se fue y pregúntenle al hijo de Tito Chumpitaz si no estoy diciendo la verdad”.

El directivo de Universitario de Deportes reveló las condiciones que puso Kevin Quevedo para ampliar su vinculo con la institución ‘merengue’.

“Quevedo nos pidió ser titular para firmar por la ‘U’ y no creo que en Alianza haya arreglado de esa misma manera. Hay que ser realistas y acá el chico está jugando porque Pajoy está lesionado”.

En lo personal, Germán Leguía reconoció que el estilo de juego del actual futbolista de Alianza Lima era de su agrado. Sin embargo, la decisión de cambiar de club fue idea del propio Kevin Quevedo.

“A mí siempre me gustó Quevedo, sobre todo cuando jugaba por el centro del área y no tanto por los costados, pero hubo entrenadores en la ‘U’ que no tenían la misma idea. Por ejemplo, a Silvestri y Chirinos nos les gustaba, pero ojalá le vaya bien”.

El ‘poker’ de Kevin Quevedo con Alianza Lima