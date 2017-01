Gabriel Costa arribó a Lima y está cerca de firmar por este club

Gabriel Costa tiene ofertas en el fútbol peruano y quiere quedarse aquí. El volante uruguayo arribó este domingo a Lima luego de pasar unas cortas vacaciones en su país y aseguró que todavía no ha definido su futuro.

La opción más probable, es que Gabriel Costa se mantenga en Sporting Cristal, donde tuvo un inicio espectacular, aunque una larga lesión lo apartó del equipo titular y reapareció como alternativa en la parte final.

Costa le compró su carta pase al Rentistas de Uruguay y ahora negocia por su cuenta. Por ello escuchará propuestas y elegirá la mejor.

“En este momento soy jugador libre. No he firmado nada, no llegué a un acuerdo todavía”, dijo Costa en su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

El menudo jugador charrúa llegó al Perú en 2014 junto con el DT Guillermo Sanguinetti para defender a Alianza Lima.