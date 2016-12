FPF vetó el estadio Elías Aguirre de Chiclayo por este duro motivo

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió que el estadio Elías Aguirre de Chiclayo no sea utilizado para el torneo de Primera División del fútbol peruano, algo que perjudica de manera directa al club Juan Aurich, que ahora deberá buscar nueva casa.

¿El motivo? La FPF no quiere saber nada con los campos sintéticos. Hace unos años se cerró el estadio Elías Aguirre para realizarse refracciones y cambiarle el campo sintético por uno natural. Al final, ello no sucedió por motivos que no se llegaron a aclarar.

“El estadio Elías Aguirre ha quedado descartado como escenario para partidos de Primera División el 2017, por el tema del césped sintético”, declaró el propio Edwin Oviedo, titular de la FPF, a Radio Capital.

Posiblemente, Juan Aurich se mude a Lambayeque para jugar sus partidos como local.