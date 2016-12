Sporting Cristal se pronunció sobre fichaje de Joel Sánchez

Joel Sánchez es el nombre que suena con mayor fuerza como refuerzo de Sporting Cristal con Chemo Del Solar como técnico. Sin embargo, desde la directiva rimense se pronunciaron sobre la posibilidad del préstamo del exvolante de San Martín desde Tigres de México.

“No tenemos información certera ni oficial de Tigres, ni de Joel (Sánchez). Joel es un jugador que le interesaría a todos los clubes del fútbol peruano”, declaró Alfonso García Miró, gerente de Sporting Cristal, a Radio Ovación sobre la posibilidad de contar con el popular ‘Supercuy’ en el 2017.

No obstante, el gerente de Sporting Cristal no descartó el interés del campeón nacional por Joel Sánchez. “Nos gusta y sería una gran incorporación, pero de ahí a que Tigres lo vaya a prestar, es información que no tenemos”, informó Alfonso García Miró sobre el posible fichaje del cuadro rimense.

Además de Joel Sánchez, Christian Ortiz también suena fuerte en Sporting Cristal. El argentino goleador fue uno de los mejores jugadores de Chemo Del Solar en la San Martín y en el Rímac esperan contar con él para la temporada 2017.

Lo mejor de Joel Sánchez