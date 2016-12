Cord Cleque quería jugar en Alianza pero renovó sin saber con Sport Huancayo

Cord Cleque, lateral de Sport Huancayo, protagonizó una curiosa historia en el mercado de pases para el 2017 en el fútbol peruano. El jugador del ‘Rojo Matador’ confesó que Alianza Lima lo tuvo en sus planes, pero que finalmente terminó renovando sin saberlo con el equipo de ‘La Incontrastable’.

“Creo que hubo un malentendido, el señor Víctor Rojas no sabía de las ofertas así que se llegó a un acuerdo en Sport Huancayo. Yo no sabía que había firmado una renovación para el 2017. Eso me sorprendió mucho”, declaró Cord Cleque a Gol Perú ante su frustrado pase a Alianza Lima.

Ante ello, Cord Cleque confesó que desde Alianza Lima se contactaron con él para contar con sus servicios para el 2017, pero que terminó renovando con Sport Huancayo.

“Yo creo que siempre es bueno cambiar de aires después de 4 años en Sport Huancayo. Hubiera sido bueno para mi carrera llegar a un grande. (Pablo) Bengoechea habló conmigo y Alianza Lima me quería. En Municipal hablaron con mi representante”, detalló Cord Cleque, quien jugará la Copa Sudamericana con el ‘Rojo Matador’ en el 2017.

Por sus buenas actuaciones en Sport Huancayo, Cord Cleque fue convocado a la Selección Peruana en el 2016 y se esperaba que cambiara de aires para el próximo año. Sin embargo, seguirá dando todo lo que sabe en ‘La Incontrastable’.

