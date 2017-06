Erick Delgado furioso por castigos a jugadores de Alianza Lima y Universitario de Deportes

Erick Delgado está molesto. El arquero de Deportivo Municipal se siente burlado tras conocer que a los jugadores de Alianza Lima y Universitario implicados en la bronca al final del clásico le impusieron, en el peor de los casos, hasta dos fechas de castigo.

¿Por qué? Erick Delgado recibió 3 fechas de suspensión por recibir la tarjeta roja en el partido ante Sport Rosario y argumentó que no metió “ni puñetes ni patadas” en este encuentro, por lo que no entiende la razón de su elevada sanción.

“Sin duda que este fallo de la Comisión de Justicia sienta un mal precedente en el fútbol peruano, ha sido muy injusto. No puede ser posible que yo que no hice nada en Huaraz me hayan puesto tres fechas. En ese partido ante Sport Rosario, yo en ningún momento ni metí puñete ni patada, incluso me fui tranquilo al vestuario porque pude hasta provocar una batalla campal, pero pese a ello me pusieron tres fechas, en cambio en el Clásico pasó de todo y el máximo castigo fue de dos fecha. No puede ser, es todo muy injusto”, dijo Delgado en el programa “Barrio Fútbol” de Radio Ovación.

“Yo no sé qué criterio emplearon para dar este fallo pero, al parecer, el tema de la camiseta mucho tiene que ver. Por qué no miden a todos con la misma vara, no entiendo. Para mí es una burla”, agregó.

Delgado cumplió su primera fecha de castigo ante UTC, que fue derrota de Municipal por 0-1 en Villa el Salvador.