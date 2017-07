Edwin Retamoso revela indignante propuesta que le hizo Real Garcilaso

El 10 de junio pasado fue un día de pesar para Edwin Retamoso luego de sufrir una dura lesión en la rodilla defendiendo al Real Garcilaso en campo del Ayacucho FC. No se enteró hasta después de dos semanas que su lesión era de suma gravedad.

Edwin Retamoso no jugó ni 15 minutos de ese encuentro en Ayacucho, pero lo peor vendría después.

Según relata el volante nacional, que llegó a vestir la camiseta de la Selección Peruana, al club no le importó su lesión y fue él mismo quien decidió sacarse una resonancia magnética para conocer la gravedad de su lesión: “Tenía rotura de ligamentos cruzados y rotura de meniscos internos de la rodilla derecha”.

En diálogo con Ovación.pe, Edwin Retamoso indicó que informó de ello a los dirigentes de Real Garcilaso, pero no encontró la respuesta indicada. En realidad fue peor: le ofrecieron pagar la operación en Argentina, pero antes debía firmar un documento en el que aceptaba dar por terminada su relación contractual con el club del Cusco, el mismo que recién vence en diciembre de 2018.

El asesor legal del Garcilaso, Oswaldo Terrazas, había dicho que era un capricho de Retamoso el querer operarse en Argentina y no con el doctor Julio Segura, médico de la Selección Peruana.

“No es un capricho mío. A ver, yo hace mes y medio jugando por Real Garcilaso, en Ayacucho, sufrí una lesión. Pasaron los días, me sacaron ecografías pero en los entrenamientos sentía mucha molestia, es por ello que me sometí a una resonancia magnética. Tenía rotura de ligamentos cruzados y rotura de meniscos internos de la rodilla derecha. Pues, bien, el 27 de junio el doctor del club informó sobre esta lesión a los directivos, sin embargo los días pasaban y nadie me llamaba para ver mi situación. Pasaron dos semanas y yo estaba muy muy preocupado porque necesitaba que me operen. Fue así que me reúno con el doctor del club y me dijo que había hablado con los dueños de la institución y que le dijeron que se iban a hacer cargo de una parte de la operación. Que pague yo y que me pagarían por cuotas. Saqué presupuestos con varios especialistas, uno de ellas era del doctor Segura que me cobraba 18 mil soles y otra de 12 mil”, relató.

“Varios compañeros del plantel me recomendaron que me opere en Argentina, que por favor me paguen la operación y yo corría con los gastos de los pasajes y estadía”, agregó.

Fue ahí cuando, siempre según Retamoso, le propusieron dar por terminado su contrato a cambio de operarlo en Argentina.

“Querían pagarme la operación pero romper mi contrato que termina en el año 2018. Le dije que no firmaría nada, que yo no me aferro a un club que ya no me quiere y que podríamos conversar sobre ese tema, pero que no le parecía bien que le hagan ese tipo de propuestas. Yo me lesioné jugando por el club Real Garcilaso y no jugando una ‘pichanga’ en el barrio”, soltó el popular ‘Chasqui’, visiblemente mortificado.

Ante la negativa de firmar el documento, le recomendaron a Retamoso a hacerse atender en Essalud del Cusco, donde no practican ese tipo de operaciones. Es más, el médico que lo atendió se rehusó a darle descanso médico y ahora, el jugador tiene que ir a su centro de labores a pesar que no puede movilizarse por el dolor que siente en la rodilla.