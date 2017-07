Edwin Retamoso obligado a aceptar esta nueva propuesta de Real Garcilaso

Luego que la denuncia de Edwin Retamoso contra Real Garcilaso causara gran repercusión, la dirigencia del cuadro cusqueño desautorizó a su asesor legal Oswaldo Terrazas por el maltrato al ‘Chasqui’ y llegó a un acuerdo con el volante para que se opere en Argentina, aunque ellos no se harán cargo de los gastos.

Sin embargo, este acuerdo dejó satisfecho a Edwin Retamoso ya que Real Garcilaso accedió a darle licencia con goce de haber, es decir, el jugador peruano seguirá cobrando su sueldo mientras está en Argentina y todo lo que tarde su recuperación.

“En líneas generales se podría decir que bien (en el acuerdo), porque me aseguraron que ellos no tenían conocimiento del trato que tuve con el representante del club, Oswaldo Terrazas, y que solo se enteraron de mi molestia”, expresó Retamoso en la web de Ovación.

“Les dije que si declaré en el portal ovacion fue porque el representante legal había declarado cosas que no se ajustaban a la realidad. Y ellos me dijeron que hablarían con el asesor legal del club porque estas cosas no podían permitirse”, agregó.

Sobre el arreglo con Real Garcilaso, Edwin Retamoso indicó que la nueva propuesta del club imperial para no dilatar más el tema.

“Ellos han quedado en otorgarme una licencia con goce de haber para viajar a Argentina y operarme. Yo pagaré mi operación. Sucede que ya no quiero que se desgaste más esta situación. Mi intención es viajar a Argentina, operarme, recuperarme y volver lo más pronto a las canchas”, sostuvo.

El aguerrido volante nacional que vistió la camiseta de la Selección Peruana indicó que espera viajar este domingo a Argentina.