Edwin Retamoso deja mal parado a Real Garcilaso con esta declaración

Real Garcilaso dejó atrás el incómodo momento que pasó al final del Torneo Apertura. Sin embargo, Edwin Retamoso declaró en entrevista que el asesoramiento que recibe el equipo cusqueño no es el adecuado.

“Todo lo que hablé en su momento sobre la operación a mi rodilla fue cierto, así que no quiero tocar más ese tema. Ahora solo me estoy enfocando en mi recuperación y espero hacerla de la mejor manera, ese es el objetivo. Personalmente, decidí operarme con mi plata, al final lo que más importa es mi salud, que es con lo que yo trabajo. No hay nada mejor que mi tranquilidad, eso no tiene precio”, declaró Edwin Retamoso a RPP.

“En su momento, como cualquiera, estaba sorprendido por el accionar de algunos que están encargados del club. Pero ya volveré a hablar con los directivos más adelante. Sin embargo, creo que el asesoramiento que recibe Garcilaso no es el adecuado”, agregó.

“Yo decidí operarme en Argentina porque el profesor Marcelo Grioni me recomendó un médico que había trabajado con Sampaoli en Chile. ¿Es cierto que, si la operación era en Lima, ellos corrían con todos los gastos? Falso, pero esto es más un tema del asesor, no de los dueños. Cuando hablo de asesor, me refiero al que está encargado del club cuando los dueños no están. Sí hay contacto con los Vásquez cuando vienen a Cusco, pero me parece que la noticia no siempre les llega clara”, finalizó.

Edwin Retamoso viene tratándose de una operación en la rodilla. El jugador ha estado ausente gran parte de la temporada y espera llegar en óptimas condiciones en lo que resta del Clausura, a pesar de los inconvenientes que tuvo con la dirigencia.