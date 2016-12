Edison Flores habló de su situación con Universitario de Deportes

Universitario de Deportes se ha reforzado para la próxima temporada, sumando nombres importantes como Luis Tejada, Alberto Rodríguez o Juan Diego Flores. También se habló de la posibilidad de repatriar a Edison Flores.

El propio ‘Oreja’ se encargó de aclarar su situación con el cuadro crema y lo que espera vivir en los próximos meses en el fútbol de Dinamarca con el Aalborg.

“En esta primera parte he estado en mi proceso de adaptación, tratando de unirme al equipo, conocer a mis compañeros, al cuerpo técnico. Me ha ido bien, he jugado todos los partidos en los que estuve disponible. Mi equipo trata de siempre jugar, algunos equipos de allá no manejan el mismo estilo, sino que se caracterizan por ser físicamente fuertes Lo más complicado ha sido adaptarme al ritmo de juego, muy sostenido, de ida y vuelta. Esto lo vengo trabajando mucho conforme avanzan los partidos”, expresó Edison Flores a la página de AGREF.

Sobre la posibilidad que llegue a Universitario de Deportes, Flores lo descartó de plano.

“Sé del interés de Universitario de Deportes hacia mí y lo agradezco muchísimo. En un futuro estoy convencido que volveré a vestir la camiseta crema, pero en estos momentos estoy enfocado en lo que se viene con mi club. Viajo a Dinamarca en los próximos días y estaré centrado en lo que vaya a venir. Mi objetivo es superar lo que hice en este 2016 que para mí fue muy positivo. Quiero mejorar, hacer más goles, más asistencia y seguir sumando partidos”, señaló.

Edison Flores indicó, además, e los próximos días volará de regreso a Dinamarca para afrontar la segunda parte de la liga danesa.