DT de Municipal Marcelo Grioni señala que 2 clubes lo llamaron

Está pedido. El entrenador argentino del Deportivo Municipal Marcelo Grioni reveló este sábado que hasta dos clubes del fútbol peruano pretendieron contratarlo hace poco, pero que prefirió quedarse en el cuadro capitalino para respetar su contrato.

“Dos clubes, uno de ellos Real Garcilaso, me han llamado pero les he dicho que me debo a Municipal. Tengo contrato hasta fin de año y estoy cómodo acá, la única forma que me puedo ir es que los directivos ya no quieran contar conmigo y me boten. Sin embargo, ellos son muy respetuosos con los contratos”, declaró Grioni en el programa ‘Entre Bolas’ de Radio Ovación.

De otro lado, el DT edil aseguró que si se corrigen ciertos puntos del equipo y con más empeño podrán mostrar una mejor imagen en el Torneo Apertura y Clausura.

“Estoy seguro de que si recuperamos a todos los lesionados, vamos a estar luchando los primeros puestos. Este es un equipo que está bien convencido, creciendo en lo futbolístico y agarrando el carácter que queremos. Hemos hecho cotejos muy buenos contra conjuntos de presupuesto más importante que nosotros, eso me pone contento y tranquilo pese a que los resultados no hayan sido los mejores. Estamos para pelear el Apertura, tenemos juventud, buen pie y dinámica. Si mejoramos algunas cosas puntuales, vamos a estar en la lucha”, sentenció Grioni.