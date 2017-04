Diego Mayora se motiva con la ausencia de Paolo Guerrero en la Selección Peruana

Diego Mayora pasa un buen momento en el Torneo de Verano, luego de anotar uno de los goles en el triunfo contra Alianza Lima. El atacante de Municipal viene haciendo bien las cosas y esperará con paciencia ser convocado en la Selección Peruana para las Eliminatorias Rusia 2018.

Respecto a la sanción que deberá cumplir Paolo Guerrero, quien recibió su segunda tarjeta amarilla contra Uruguay, caso que lo dejará ausente ante Bolivia, Diego Mayora se ilusiona y esperará su oportunidad en la convocatoria que realice Ricardo Gareca.

“Si un jugador profesional no sueña con vestir la camiseta de su selección, no juega al fútbol. Es una motivación extra que Paolo Guerrero esté con dos amarillas, lucharé por estarallí. Soñar no cuesta nada”, señaló Diego Mayora en una entrevista con Radio Ovación.

Finalmente, sobre el último triunfo de Municipal ante Alianza Lima, expresó su felicidad. “Estoy contento por el triunfo del equipo, todos hicimos las cosas bien. Yo vine con ganas de hacer las cosas de la mejor manera en el club y estoy contento de pertenecer a este grupo”.

Diego Mayora anotó el segundo gol ante Alianza Lima a los 70 minutos. El delantero de 25 años sigue entrenando y esta vez recibirán a UTC en la próxima fecha por el Torneo de Verano.