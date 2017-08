Diego Mayora le dice no a Alianza Lima y se queda en Municipal

Esta semana surgió el rumor de que Diego Mayora podría llegar a Alianza Lima como refuerzo para el Torneo Clausura; sin embargo, todo quedó desbaratado tras las declaraciones del mismo jugador este miércoles.

En una entrevista con GOLPERÚ, el delantero pucallpino aseguró que respetará la relación que tiene con el cuadro edil cumpliendo su contrato hasta fin de año con Deportivo Municipal.

“Tengo contrato con ‘Muni’, yo me siento bien, me han tratado de la mejor manera acá y tengo que ser agradecido y voy a respetar mi contrato. Quiero marcar muchos goles y me quedo en el ‘Muni’ hasta fin de año”, dejo un entusiasmado Diego Mayora.

“‘Muni’ como equipo grande tiene que aspirar a grandes cosas. Tenemos la oportunidad de hacer historia, y el pensamiento está en salir campeón”, agregó el goleador de Municipal cuando fue preguntado por la campaña del equipo para la última parte del Descentralizado.