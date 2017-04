Diego Mayora explicó su situación con el plantel de Deportivo Municipal

En conversaciones con el programa ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación, el delantero Diego Mayora explicó su ‘distanciamiento’ con el gol desde que llegó a Villa El Salvador para vestir la camiseta de Deportivo Municipal.

“Yo creo que no he anotado muchos goles porque recién estoy conociendo a mis compañeros, no hice la pretemporada con ellos, ahora sí en esta para hice una mini pretemporada”.

Por otro lado, Diego Mayora afirmó que trata de hacer las cosas correctas para tentar una posible convocatoria a la ‘blanquirroja’ de Ricardo Gareca para las venideras fechas en las Eliminatorias Rusia 2018.

“Yo trabajo para ser convocado a la selección”, manifestó.

Cabe resaltar que en la próxima jornada, Deportivo Municipal tendrá que recibir en el Estadio Iván Elías Moreno a UTC por el Grupo B del Torneo de Verano.