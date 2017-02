Diego Mayora explica motivo de su fichaje por Deportivo Municipal

El delantero peruano Diego Mayora se vio obligado a dejar el fútbol argentino en busca de “continuidad” y para llenarle los ojos a Ricardo Gareca. Por ello, aceptó llegar en calidad de cedido a Deportivo Municipal.

“Tengo que entrenar mucho para darle satisfacciones al club. Fue una pena la elminación de Copa Libertadores. También vi el partido con Juan Aurich. Mis expectativas son las mejores. Llego a un club serio y prometo mucho sacrificio y espero responder con goles”, indicó a ‘Gol Perú’.

“El fútbol argentino me trató muy bien y espero que la vuelta allá sea mucho mejor. Fui con mucha ilusión y las cosas no se dieron por ciertos temas. El fútbol está mal administrado y no tienen fecha de inicio del campeonato. Yo necesitaba jugar porque mi meta es llegar a la Selección este año”, agregó.

Como se recuerda, el fútbol argentino atraviesa una aguda crisis dirigencial y el torneo local no tiene fecha de inicio. Ante esta incertidumbre, Diego Mayora decidió regresar para no perder el ritmo futbolístico.