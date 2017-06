Deportivo Municipal venció a Unión Comercio con golazo de chalaca

Deportivo Municipal logró una ajustada victoria de 1 a 0 sobre Unión Comercio por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El partido se disputó en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa el Salvador.

El conjunto edil no la tuvo nada fácil ante su similar riojano, que en varios pasajes del encuentro lo tuvo a mal traer, pero sus delanteros no estuvieron en una buena tarde y no aprovecharon las ocasiones de gol que generó.

Para el segundo tiempo, Deportivo Municipal gozaría de la chance de un penal, pero el volante Pier Larrauri fallaría ante la buena atajada del portero Alexander Araujo.

El empate parecía iba ser el resultado final del partido, pero apareció el jugador Ítalo Regalado, para que con una chalaca venciera el arco de Unión Comercio y le diera así a su equipo la segunda victoria en el Torneo Apertura.