Comerciantes Unidos vs UTC: resultado, resumen y goles por el Torneo de Verano

El Comerciantes Unidos de Cutervo ganó por 4-2 al UTC de Cajamarca en un duelo de rivalidad regional donde los visitantes perdieron la opción de ampliar su ventaja al frente del Grupo B del Torneo de Verano.

La octava jornada del campeonato peruano no concluirá hasta que se disputen los encuentros Alianza Atlético vs San Martín y Cantolao vs Melgar, aplazados a causa de las inundaciones y lluvias acontecidas en varios puntos del país.

Cabe recordar que el Torneo de Verano estará en para por las Eliminatorias Rusia 2018 donde la Selección Peruana tendrá que enfrentar a Venezuela (Maturín) y Uruguay (Lima).