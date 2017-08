Comerciantes Unidos vs Alianza Lima: el árbitro que dirigirá el partido

El presidente de la Conar, Víctor Hugo Rivera, dio a conocer la programación de árbitros para la fecha 15 del Torneo Apertura. El exdirigido anunció que Joel Alarcón será el juez principal de Comerciantes Unidos vs Alianza Lima en Cutervo. Joel Alarcón será el árbitro del partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos, él ha sido el mejor”.

Luego se refirió al informe de Joel Alarcón en el accidentado partido en Arequipa entre FBC Melgar y Deportivo Municipal. “El informe del señor Joel Alarcón especifica que una vez terminado el partido él se queda en el lado de oriente, los jugadores se despiden tranquilamente y en el otro lado de occidente ve una trifulca y lo que el alcanza a ver es la agresión del señor Ortega a un jugador de Deportivo Municipal, eso es lo que ha puesto en el informe y lo que ha visto en el terreno de juego”, agregó.

Víctor Hugo Rivera también se refirió a lo que sucedió el fin de semana en el partido UTC vs Universitario con el árbitro Eduardo Chirinos. “Una vez terminado el partido me comuniqué de inmediato con el señor Eduardo Chirinos y me indicó que habían ingresado 3 personas al final a reclamarle de una forma subida de tono”.

“Lo único que le dije es que coloque en el informe todo lo que había suscitado tal cual él ha escuchado y visto. Hemos quedado que el día martes ya íbamos a chequear todo de manera más minuciosa, me mencionó que había sido Alexi Gómez, el señor Pedro Troglio y uno más del cuerpo técnico”.

El Comerciantes Unidos vs Alianza Lima se juega este domingo a las 15:30 horas (horario local) en Cutervo. Simultáneamente, se jugará el San Martín vs Real Garcilaso y Alianza Atlético vs UTC en Sullana.