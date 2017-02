Comerciantes Unidos: Jorge Aravena es el segundo técnico cesado del Torneo de Verano

Un momento bastante complicado vive Comerciantes Unidos y sobre su todo su ya exentrenador Jorge Aravena, quien denunció a la directiva cutervina de haber rescindido unilateralmente el contrato y haberlo dejado varado en Cutervo.

“No renuncié, nos han rescindido el contrato de manera inesperada y estamos varados en Cutervo”, manifestó el entrenador chileno a la cuenta de Twitter de Los Cronistas Del Deporte.

Incluso Jorge Aravena denunció recibir amenazas por la mala campaña que realizó Comerciantes Unidos bajo su batuta. “El equipo ha viajado a Lima y yo sigo acá, lo que me preocupa es que tanto a mí, como a mi preparador físico Cristian Vial, nos están enviando amenazas. Me dicen que me vaya de Cutervo, que hemos venido a estafar y que nos van a mandar a las rondas campesinas”, señaló.

El técnico acusó también un incumplimiento en sus honorarios. “El presidente Aníbal Pedraza está en Chiclayo y me ha pedido que vayamos para arreglar el tema, pero no tenemos dinero porque el club no nos ha pagado”, resaltó.

Comerciantes Unidos se queda sin entrenador a menos de una semana para su debut en la Copa Sudamericana. Los cutervinos visitarán al Boston River de Uruguay.