Christian Ramos revela motivo de su "no" a Alianza Lima y Universitario

Tras conocer que es nuevo jugador del Emelec de Ecuador, el defensa peruano Christian Ramos se pronunció sobre el nuevo reto que debe afrontar en la temporada 2017.

“Le doy un valor importante por lo que significa el fútbol argentino, por ahí un poco triste por no haber jugado mucho pero esas son decisiones del técnico, ahora termina un año y espero que el próximo sea mucho mejor que el presente”, precisó.

“He logrado ver algunos partidos de Emelec frente a equipos peruanos, tiene buenos jugadores y es un grande en Ecuador, mi idea es llegar, entrenar duro para ganarme un lugar en el equipo”, agregó.

Sobre la meta en la Copa Libertadores, Christian Ramos señaló que tienen la obligación de avanzar a los octavos de final.

“Es un grupo difícil, no son rivales fáciles, Emelec quiere pasar de la fase de grupos y debemos prepararnos de la mejor manera para eso”, puntualizó.

Además, Ramos reveló que tuvo conversaciones con Alianza Lima y Universitario de Deportes pero no eran su prioridad.

“Hubo acercamientos de parte de Alianza y la ‘U’, de estos últimos un poco más, pero yo no quería volver al Perú, no estaba entre mis planes volver del fútbol argentino al fútbol peruano, afortunadamente salió lo de Emelec y no dude en tomarlo. Deseo consolidarme afuera del país, va a ser bueno tener minutos en Emelec y espero seguir creciendo como jugador”, finalizó.