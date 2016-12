Antonio Gonzales tiene un mensaje a los hinchas de Alianza Lima y Universitario

El año 2016 no fue bueno para ‘Toñito’. El volante peruano Antonio Gonzales terminó contrato con el club César Vallejo de Trujillo, que perdió la categoría, y ahora busca equipo, aunque de paso habló de Universitario de Deportes y Alianza Lima.

“Con Vallejo firme hasta diciembre. Estoy libre con opciones para escuchar porque no tengo nada definido. Quiero trabajar en un lugar serio, donde te permita lograr grandes cosas”, declaró el mediocampista.

Antonio Gonzales juró que su intención era quedarse en Universitario de Deportes. “De mi parte, siempre lo he dicho: yo nunca he querido irme de la ‘U’. Dentro del año fueron regulares porque están rodeados con gente identificada”, expresó.

Al final, ‘Toñito’ aseguró que no aceptaría una oferta de Alianza Lima. “Eso va a hacer muy dificil. No me veo con la camiseta de Alianza”, culminó.