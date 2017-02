Andy Pando: Sport Huancayo lo declara transferible por no integrarse al plantel

Sport Huancayo fue uno de los clubes que más se movió en el último mercado de pases, sumando entre filas a Andy Pando. El exdelantero de Alianza Lima no tuvo el rendimiento esperado en tienda blanquiazul y fue a buscar suerte en el ‘Rojo Matador’. Sin embargo, la historia sería distinta y el ‘Oso’ ni siquiere se ha integrado a su nuevo equipo.

“Yo no puedo obligar a alguien a quedarse en mi casa si no quiere. Si tiene una oportunidad con algún otro club, no hay problema”, reveló Raúl Rojas, presidente de Sport Huancayo, a Depor sobre la situación de Andy Pando, quien no se ha sumado a los trabajos del técnico Diego Umaña desde que inicio la temporada.

Ante ello, el presidente de Sport Huancayo está a la espera de alguna propuesta de otra institución para facilitar la salida de Andy Pando, quien se esperaba que se reuniera con sus excompañeros en Alianza Lima Julio Landauri, Luis Trujillo y Roberto Guizasola.

“La manera de que puede salir es que el otro club nos llame. Inmediatamente hacemos la transferencia”, aseguró Raúl Rojas sobre el futuro de Andy Pando en Sport Huancayo. El exdelantero de Alianza Lima ni siquiere vería su debut oficial con la camiseta del ‘Rojo Matador’.

Sport Huancayo apunta a realizar una buena participación en la próxima Copa Sudamericana, por ello el mismo presidente del club huancaíno manifestó que el tema de los refuerzos aún no se ha cerrado para el 2017 ¿Se arreglará la situación de Andy Pando?

