Álvaro Ampuero cuenta su verdad sobre el castigo a Universitario de Deportes

Álvaro Ampuero quedó en el medio de la disputa que mantienen Deportivo San Martín y Universitario de Deportes y cuenta su verdad sobre el castigo que cayó sobre el cuadro crema, que perdió un punto en el Torneo Apertura por la Cámara de Conciliación y Disputas.

“Yo me siento tranquilo, recién me enteré del problema hace poco. Es un tema que depende de la San Martín y Universitario, no estoy muy al tanto de él y espero que se pueda solucionar por el bien de los dos clubes”, declaró Ampuero a RPP.

“Yo firmé mi primer contrato profesional con la ‘U’ en el 2010, antes de que inicie el proceso concursal. Incluso, al principio hubo un inconveniente con mi inscripción que no me permitió jugar durante un par de partidos”, añadió el futbolista de 24 años.

San Martín quiere llevar este caso hasta las últimas consecuencias e incluso se habló de un posible descenso de Universitario de Deportes en caso se niegue a pagar por los derechos de formación al cuadro santo.