Alianza Lima y Universitario reciben gran noticia de Pedro Pablo Kuczynski

PPK no se olvidó del fútbol. El presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski hizo este martes un importante anunció en relación a las deudas fiscales que mantienen Alianza Lima y Universitario de Deportes con la Sunat.

“Hemos dado facilidades para que Indecopi pueda limpiar la deuda, que se debe reducir porque como está ahora es impagable. La deuda se reducirá en más del 50%. Con eso se pueden empezar a reestructurar los clubes para que empiecen gestiones transparentes y se sepa a donde va el dinero”, dijo PPK al programa “Negrini lo Sabe” de Radio Ovación.

Con esto, da a entender que no solo Alianza Lima y Universitario se verán beneficiados con la medida, sino también Cienciano, Melgar y Sport Boys.

En otro momento, Pedro Pablo Kuczynski se refirió a la Selección Peruana y a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Las veces que estuve con la Selección en los ùltimos meses, me ha dado una buena impresión el entrenador Gareca. Creo que ha llegado una mejora sustancial. Si cambiamos de entrenadores y organizadores no vamos a progresar. Si queremos alcanzar los mundiales, tenemos que ser disciplinados. Con las criolladas no vamos a salir adelante”, indicó.

“Vamos adelante con los Panamericanos. Ya tenemos un jefe del proyecto como Carlos Neuhaus. Tenemos que terminar de adecuar los establecimientos deportivos como la Videna y otros. El diseño de la Villa Panamericana ya está en marcha, los ingeniero ya han hecho la prueba de suelo”, agregó.