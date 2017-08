Alianza Lima y Real Garcilaso acaparan las portadas nacionales de hoy

Los partidos que definirán al equipo ganador del Torneo Apertura se disputarán el próximo domingo en horarios simultáneos, informó este lunes la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP).

La última jornada del Torneo Apertura será completada con los encuentros entre Universitario vs Cantolao, Juan Áurich vs Sport Rosario, Sport Huancayo vs FBC Melgar, Deportivo Municipal vs Ayacucho y Unión Comercio vs Sporting Cristal.

El fin de semana último, el Alianza Lima y el UTC derrotaron al San Martín y al Universitario de Deportes, respectivamente, y postergaron la definición del Torneo Apertura para la última jornada.

Alianza Lima depende de sí mismo para poder salir ganador del Torneo Apertura. El equipo de Pablo Bengoechea suma 29 puntos, al igual que Real Garcilaso. Por otra parte, UTC tiene 26 y sus chances son más difíciles.