Alianza Lima vs Universitario: Rinaldo Cruzado confirma lesión de pantorilla previo al clásico

Alianza Lima sufre una nueva baja a pocos días del clásico contra Universitario de Deportes este domingo 12 de febrero en el Estadio de Matute. Se trata de Rinaldo Cruzado, quien confirmó en su web oficial que se resintió de la pantorrilla izquierda. Además, dejó un mensaje que desilusiona a sus seguidores.

“Me fastidia un poco, sobre todo cuando pico, por eso esperaré con fe recuperarme porque añoro volver a jugar un Clásico”, dijo Rinaldo Cruzado para su web oficial.

El jugador de Alianza Lima señaló que “justo ahora me viene a pasar esto, pero no me voy a apurar ya que esto recién empieza y tengo que debutar bien”. Como se recuerda, Rinaldo Cruzado regresó a Matute luego de 10 años y busca un puesto en el once de Pablo Bengoechea.

“Hay que llegar al cien por ciento sobre todo para un Clásico y en un torneo tan corto. Por eso esperaré con paciencia porque sería irresponsable jugarlo cuando aún hay dolor”, agregó el jugador de Alianza Lima.

“Vengo a contribuir con todo lo que tengo para dar lo mejor a Alianza. Espero jugar ya y si es ante la ‘U’ bienvenido, pero más allá de ese partido veo con buenos ojos este año, aunque la gente critique y no tenga paciencia”, indicó con respecto al panorama de la presente temporada.

Alianza Lima no ha disputado el primer partido del Torneo de Verano por problemas climatológicos en Lambayeque. Con poca continuidad, el equipo de Pablo Bengoechea disputará el clásico ante Universitario de Deportes a las 18:15 horas en el Estadio de Matute.