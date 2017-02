Alianza Lima vs Universitario: lo que Pablo Bengoechea espera de los cremas

La goleada que recibió Universitario de Deportes en el Estadio Monumental y su eliminación de la Copa Libertadores, no hacen que Pablo Bengoechea se confié de cara al Clásico del Fútbol Peruano, por el contrario, el entrenador uruguayo trabaja para que Alianza Lima llegue de la mejor manera al partido del domingo.

“Vamos a pensar que el rival está en su mejor momento; tienen buenos jugadores de mucha trayectoria y los respetamos, pero tenemos mucha confianza en nuestro plantel”, señaló el entrenador victoriano.

“Lo que pasó con Universitario en la Copa Libertadores no modifica nuestros planes. Más allá del resultado de la ‘U’ y que no hayamos competido, un clásico tiene tanta importancia que cada jugador, cada hincha y cada entrenador se prepara diferente”, agregó el entrenador de Alianza Lima.

Sin embargo, Pablo Bengoecha aclaró que el clásico del fin de semana es un partido que no definirá nada. “Este resultado no nos va agregar ni picar nada; es un partido importante pero todavía no termina el año”, precisó.