Alianza Lima vs Universitario: José Carranza crítica al árbitro tras clásico

Alianza Lima derrotó a Universitario de Deportes en el clásico de los clásicos del fútbol peruano el domingo en el estadio Alejandro Villanueva de Matute (2-0) por el torneo de Verano y como era de esperarse, en tienda crema han quedado muy disgustados, más con el trabajo del árbitro Luis Garay.

Uno de los más molestos fue el ‘Puma’ José Carranza, asistente de Roberto Chale, quien hasta el momento no se ha pronunciado.

“Alianza supo aprovechar las ocasiones que se le presentó y nos ganó el Clásico. Pero, no hay que hacer un drama porque esto recién comienza y estoy seguro que vamos a salir de esta situación”, dijo José Carranza.

“Yo solo me pregunto si Garay podrá dormir tranquilo, nada más. No puede ser posible que no haya cobrado ese penal de Miguel Araujo, ahí cambiaba todo, pero todos ya conocemos a Garay”, agregó.

Terrible semana para Universitario: fue goleado por el desconocido Capiatá de Praguay dejando pasar la oportunidad de meterse en la tercera ronda de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, dejando pasar también una importante cantidad de dinero en premios y taquilla y ahora perdió el clásico ante Alianza Lima.