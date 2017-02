Alianza Lima: ¿Fue mano de Miguel Araujo y penal para Universitario?

VIDEO. Miguel Araujo fue protagonista de la jugada polémica del clásico por el Torneo de Verano. Al parecer, el defensa de Alianza Lima usó la mano para evitar el tanto de Hernán Rengifo para el 1-0 de Universitario. Hubo reclamos desde el banco crema, pero el árbitro Luis Garay dejó seguir el encuentro.

Primero apareció la atajada salvadora de Leao Butrón que evitó el gol de Universitario. Sin embargo, el peligro no pasó en el área de Alianza Lima y Hernán Rengifo tuvo un mano a mano frente al arco y remató como pudo, pero apareció Miguel Araujo para generar la polémica.

El árbitro Luis Garay decidió que no hubo intención de Miguel Araujo para poner la mano y evitar la trayectoria del remate del delantero de Universitario. No obstante, desde el banco crema reclamaron la máxima sanción contra el defensa de Alianza Lima y el correspondiente penal, lo que no sucedió.

La jugada polémica del primer tiempo del clásico en el Torneo de Verano. Al parecer, Miguel Araujo quiso evitar como sea el gol de Universitario ¿Usó la mano? (Video: Gol Perú)