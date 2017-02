Alianza Lima vs Juan Aurich: partido se suspende por intensas lluvias en Lambayeque

El Torneo de Verano ya tiene su primer partido suspendido y este es el que iban a protagonizar los equipos de Alianza Lima vs Juan Aurich este domingo en la ciudad de Lambayeque. El motivo está en las fuertes lluvias que se vienen dando en la mencionada norteña y que dejaron en pésimas condiciones el campo del estadio César Flores Marigorda.

Los dirigentes de la ADFP ya habían anticipado la posibilidad de suspender este cotejo en caso el temporal no mejorase en la ciudad de Chiclayo. Las lluvias persistieron y no tuvieron más remedio que no darle luz verde al partido.

Asimismo, el mencionado ente descartó un intercambio de localía entre Alianza Lima y Juan Aurich, posibilidad que surgió con la intención de no postergar el encuentro.

Tras esta suspensión, el partido entre Alianza Lima vs Juan Aurich no se jugará sino hasta el mes de marzo en la Fecha FIFA (28 de marzo).

Es importante recalcar, que la ciudad de Lambayeque ha sido declarada en emergencia por las intensas lluvias que se vienen dando y que han afectado a todos sus habitantes con cuantiosos daños materiales.