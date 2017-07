Alianza Lima, Universitario y Jefferson Farfán son portadas de hoy 11 de julio

Los dirigidos por Pablo Bengoechea, con un encuentro menos, escalaron posiciones en la tabla del Torneo Apertura y se pusieron a un punto del líder Sport Huancayo y Real Garcilaso.

Ahora Alianza Lima tiene un compromiso ante Sport Huancayo este domingo en el Estadio de Matute. Pablo Bengoechea sabe muy bien que este será un duelo vital porque ambos comparten el liderato en la tabla de posiciones con 16 puntos.

Por otro lado, el que pisa los talones del líder es Universitario de Deportes. Pedro Troglio sabe muy bien su trabajo y al parecer ya encontró la forma de mantener el equipo invicto. Ahora, los cremas visitarán Huaraz para enfrentar a Sport Rosario.

“La altura se siente muchísimo, aunque me han dicho en la noche tiene un efecto menor. Pero nosotros tenemos que dar un golpe, tenemos que ir y ganar como sea.

Es un partido muy importante y, sinceramente, no me interesa el camino en este caso. Sé que es una cancha difícil y es complicado jugar en altura, pero al menos por esta única vez quiero conseguir los 3 puntos de cualquier forma”, declaró Troglio en conferencia de prensa.