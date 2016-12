Teófilo Cubillas: "No vi a Alianza en el 2016 porque me ponía triste"

Teófilo Cubillas, ídolo y exdelantero de Alianza Lima y de la Selección Peruana, conversó con la prensa deportiva sobre lo que vi del club blanquiazul en la reciente temporada que terminó con el título de Sporting Cristal. El ‘Nene’ se sinceró y dijo que evitó ver al equipo íntimo porque lo ponía “triste” por el discreto nivel mostrado.

“Yo no he visto un solo partido de Alianza Lima. Yo radico en Estados Unidos y me sentía triste, me ponía pensar en la cantidad de hinchas que había en la tribuna y tenían que retirarse con una derrota del equipo. Me daba rabia”, declaró Teófilo Cubillas a los medios deportivos tras una actividad en Matute.

Teófilo Cubillas resaltó que la gran deuda de Alianza Lima en los últimos años ha sido conquistar el título nacional. “Estamos necesitando de esa unión porque valgan verdades el equipo principal no se conecta, no se manifiesta. Los años pasan y siempre nos quedamos con las ganas, pero lo triste es que nisiquiera al final podemos decir nos quedamos ahí. Nisiquiera llegamos a los juegos finales”, aseveró.

Por ello, Teófilo Cubillas le deseó la mejor de las suertes a Pablo Bengoechea como técnico de Alianza Lima. “Ojalá que su presencia colabore para devolverle a Alianza esa presencia de equipo grande e importante”, comentó el ídolo del cuadro blanquiazul.

Por último, Teófilo Cubillas hizo una comparación de Alianza Lima con otro club grande del continente como Barcelona de Guayaquil. “Tuve la oportunidad de verlos. Llevaban 17 partidos ganados en casa con un estadio colmado de hinchas y no ganaban por 1-0, sino con 3 o 4 goles de diferencia”, dijo el ‘Nene’.

