Alianza Lima se pronuncia sobre caso "Neumann" que perjudica a Real Garcilaso

Para Alianza Lima, las cosas están muy claras. Real Garcilaso cometió varios errores claros en el tema del jugador paraguayo Carlos Neumann y ahora esperan desde La Victoria que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ratifique el castigo al club imperial que le impuso la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP).

El delegado de Alianza Lima, Tito Ordóñez, indicó que Real Garcilaso no se percató del vencimiento de contrato de su jugador y cuando intentó corregir, ya fue demasiado tarde.

“Todo este problema de Real Garcilaso se genera en base a que la carta pase del jugador Neumann tenía una fecha de caducidad que era el 30 junio y el club cusqueño no lo renovó oportunamente antes que finalice, es decir pudo hacerlo hasta el mismo primero de julio, pero lo hizo 14 dias después. Eso generó una interrupción, lo que trajo como consecuencia ya no una extensión o prórroga del préstamo sino el inicio de un nuevo préstamo. El tema es que no se podía efectuar hasta el 1 de agosto que recién se abría nuevamente el libro de pases”, dijo Ordónez.

“Adicionalmente Real Garcilaso cometió otro error: el jugador Neumann jugó dos partidos (ante la ‘U’ que perdió y Unión Comercio que ganó) cuando ni siquiera tenía la extensión del préstamo, lo que generó que Unión Comercio reclame y se vaya en queja a la CJ-FPF. El espíritu del juego es ganar en cancha, por eso todos los equipos entrenan, practican, se medican, se vitaminizan, se concentran… pero hay un requisito fundamental que es cumplir las normas y reglamentos”, agregó.

“Acá, como los contratos vía el TMS está protegido bajo el sistema de confidencialidad y los clubes no pueden acceder a estos, la FPF debería emitir mensualmente documentación advirtiendo posibles anormalidades en la utilización de jugadores que podrían estar inhabilitados, eso se hacía antes en la ADFP hasta que la FPF tomó el control absoluto de este tema. En este caso cómo Unión Comercio u otro equipo pudo saber si Neumann estaba habilitado para jugar. La FPF emitió un documento en la cual indicaba claramente que Neumann regularizó su extensión de préstamo el 14 de julio, lo cual tácitamente está indicando que del 1 al 13 julio no debió jugar, pero si el libro de pases está cerrado y, al haber una no continuidad o interrupción en la fecha, advertir que solo podría jugar a partir de la apertura del libro de pases”, concluyó.