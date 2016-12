Alianza Lima: Rinaldo Cruzado explicó cómo va su posible regreso a Matute

Uno de los nombres que más suena en Alianza Lima como posible refuerzo es el de Rinaldo Cruzado, quien la temporada pasada descendió con la Universidad César Vallejo, pero sigue perteneciendo al club trujillano por todo el 2017.

“Es verdad que Bengoechea me llamó. Pero no puedo decir nada, quiero respetar esto. La Universidad César Vallejo es un club que me ha dado la oportunidad de pasarla bien en Primera División”, manifestó el volante a Ovación.

Rinaldo Cruzado no ocultó su deseo de volver a enfundarse la camiseta de Alianza Lima. “Quisiera volver a Alianza, soy hincha de este equipo pero no puedo decir nada porque no tengo algo acordado”, indicó.

El popular ‘Ri’ solo está a la espera de un acuerdo entre clubes. “Tal como lo he comentado, yo todavía contrato con Vallejo y tengo que respetar al club. Me falta un año de contrato y va a depender de lo que se pueda hacer estas fechas; de ahí, no puedo asegurar nada”, explicó.

“Hemos conversado con la gente de Vallejo y todavía no resuelvo nada con ellos. Esta semana ya decidiré que pasará conmigo”, acotó Rinaldo Cruzado.