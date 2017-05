Alianza Lima: Rinaldo Cruzado respondió a todos sus críticos

El experimentado Rinaldo Cruzado es uno de los jugadores más criticados del actual plantel de Alianza Lima, que no la viene pasando del todo bien en el Torneo de Verano, donde no solo no gana hace tres fechas, sino que tampoco ha podido anotar gol alguno.

“No estoy en el momento que deseo tener, pero tengo que hacer oídos sordos a lo que puedan decir”, señaló el volante victoriano a Gol Perú.

“No quiero poner excusas por lo que está pasando, tengo seguir trabajando y escuchar lo menos posible, así lo he hecho toda mi carrera y no voy a cambiar”, continuó Rinaldo Cruzado.

El volante de Alianza Lima indicó que los malos resultados del equipo provocan que las críticas sean más duras hacia su persona. “Por consecuencia de los resultados, quizá mi rendimiento se ha visto de otra forma. Es un momento difícil, más aún en una institución como esta donde siempre nos piden triunfos”, indicó.

Pero pese a la situación, Rinaldo Cruzado se mostró seguro de que tanto él como el equipo podrán revertir el momento. “Lastimosamente en los últimos partidos no hemos podido anotar y eso se nota más en Alianza, la única manera de salir de esto es seguir trabajando a conciencia; cuando nos ha tocado tener resultados favorables, hemos hecho lo mismo”, resaltó.