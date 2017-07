Alianza Lima: Pablo Bengoechea y su contundente mensaje a los hinchas

El uruguayo Pablo Bengoechea se refirió al cuestionamiento que algunos hinchas de Alianza Lima tienen hacia él y hacia su equipo. Al DT aliancista parece importarle poco el trato que reciba del aficionado blanquiazul.

“No dependemos del hincha, sino de los jugadores. Nos puede ir bárbaro ya sea teniendo una buena relación con los fanáticos o no, nosotros trabajamos para que los futbolistas estén de la mejor manera. No me afecta para nada si es que me voy pifiado o aplaudido de Matute”, señaló el entrenador victoriano.

Según Pablo Bengoechea, muchas veces el hincha de Alianza Lima perjudica presionando a sus jugadores. “El hincha quiere que a los 5 minutos el equipo vaya ganando con comodidad y eso no siempre es posible. Si el resultado no es favorable, comienzan a pifiar al equipo, pero lo que queremos es que el futbolista piense que el hincha no juega”, indicó.

“Ojalá todo el pueblo venga a apoyar a los muchachos, pero si eso no ocurre igual tenemos que salir a ganar. Si alienta, espectacular; pero si el ambiente afuera no es bueno, tenemos que seguir con el ritmo”, agregó Pablo Bengoechea.