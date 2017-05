Alianza Lima: Pablo Bengoechea y la advertencia a su plantilla

Luego de una irregular campaña en el Torneo de Verano, en donde fue bastante cuestionado, el técnico uruguayo Pablo Bengoechea adelantó lo que será Alianza Lima en los Torneos Apertura y Clausura.

“En este Torneo de Verano, si bien nuestra intención fue ganarlo, también sirvió para hacer jugar a algunos jugadores que no tuvieron competencia en el semestre pasado, sin embargo, para el Apertura y Clausura eso ya no sucederá. Simplemente jugarán los que yo creo que están en buen nivel, no daremos más minutos a nadie”, señaló el estratega blanquiazul en conferencia de prensa.

“Lo que uno desea siempre es que el equipo siga creciendo, es cierto que tuvimos dos partidos con muy bajo rendimiento, siendo el peor el Clásico ante la ‘U’ y los últimos 20 minutos ante Municipal. Pero eso les pasa a todos los equipos del mundo, cualquiera puede tener partidos malos y acá, en Alianza, no fue la excepción”, agregó Pablo Bengoechea.

Pablo Bengoechea espera que ante Real Garcilaso, Alianza Lima muestre una vez más un nivel aceptable. “Realmente esperamos ganar este partido para alegrar a nuestra gente. Trataremos de dar pelea hasta el final, a pesar que para campeonar no dependemos de nosotros”, apuntó.