Alianza Lima: Pablo Bengoechea respondió a los que no les gusta el juego de su equipo

El técnico de Alianza Lima, el uruguayo Pablo Bengoechea, se refirió al nivel que viene mostrando su equipo en el Torneo Apertura. En ese sentido respondió a los que cuestionan el poco juego vistoso que muestran los victorianos en sus presentaciones.

“Ojalá les guste los próximos partidos, qué vamos a hacer”, señaló el entrenador blanquiazul en conferencia de prensa.

Por otro lado, Pablo Bengoechea no quiso dramatizar el hecho de no haber jugado el último fin de semana ante Sporting Cristal. “No es ningún problema, no nos cambia nada, solo que en vez de 5 partidos tenemos 4, pero mas adelante vamos a jugar y no afecta en nada”, señaló.

“Lo que cambia es que donde iba a ser una semana larga, jugaremos un miércoles. Pero repito, el no haber jugado no nos perjudica en nada”, agregó el entrenador de Alianza Lima.