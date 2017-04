Alianza Lima: Pablo Bengoechea encontró al culpable del mal momento íntimo

El técnico de Alianza Lima, el uruguayo Pablo Bengoechea, mostró su malestar por las dos derrotas consecutivas en el Torneo de Verano y no tuvo ningún problema en señalar al culpable de la racha negativa del cuadro victoriano.

En conferencia de prensa, el entrenador charrúa dejó en claro su posición y aseguró que su meta es el Apertura, Clausura y el partido de vuelta ante Independiente de Argentina por la Copa Sudamericana.

“Claro que me inquieta todo lo que viene pasando el equipo, pero jamás hablaré mal de alguno de mis jugadores, la culpa de todo es mía, exclusivamente mía. Nuestro objetivo es campeonar en noviembre y pienso que vamos por buen camino. Somos conscientes que el hincha sufre y siente igual que los propios futbolistas, pero acá lo que cambia es el entorno. Por ejemplo, hoy día le pregunté a Quevedo cuántos periodistas te llamaron ahora y cuántos lo hicieron luego de anotar cuatro goles. Y al mismo Fuentes, le pregunté si alguien lo llamó si quiera para saludarlo, tras estos dos malos resultados. Estamos dolidos todos, pero seguimos trabajando para tratar de salir lo antes posible”, dijo Pablo Bengoechea en rueda de prensa en Matute.

“Lo que ha sucedido en estos dos últimos partidos son situaciones estrictamente de fútbol, en donde a veces los futbolistas tienen buenas actuaciones o simplemente no están en un buen día. Pero, más allá de ello, revisando el vídeo del partido ante Municipal, vi que el equipo se desesperó después del segundo gol, no estuvo bien parado en la cancha, perdió el ánimo y nos entregamos antes de tiempo. Pienso que Alianza tiene que luchar los partidos hasta el minuto 90 y no antes”, agregó.

Alianza Lima recibirá este domingo al Comerciantes Unidos en Matute desde las 16:00 horas por el Torneo de Verano.