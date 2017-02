Alianza Lima: Miguel Araujo habló sobre su supuesta mano en el Clásico

En Universitario de Deportes no solo existe malestar por lo que significó la derrota ante Alianza Lima en el Clásico del Fútbol Peruano, sino que además los cremas se vienen quejando sobre un supuesto penal que habría cometido Miguel Araujo en el primer tiempo. El defensor salvó un balón sobre la línea del arco y en Ate aseguran que lo hizo con la mano.

“Con la sinceridad del caso, no fue mano. Me choca en la boca del estómago”, manifestó el zaguero íntimo a Gol Perú.

“Llegué a mi casa y también se lo juré a mi familia porque no me creían. Me eché para el lado izquierdo y parece que fuera mano, pero no lo fue”, agregó Miguel Araujo.

El central aliancista cumplió un buen papel durante el clásico y la jugada que se le discute por el supuesto penal, terminó siendo clave ya que se produjo cuando el marcador se encontraba igualado cero a cero.