Alianza Lima: Luis Aguiar reveló por qué no "brilló" en la Noche Blanquiazul

¡El corazón pudo más! En una entrevista a ‘Depor’, el volante uruguayo Luis Aguiar reveló que no estuvo al 100% en su presentación con Alianza Lima en la denominada Noche Blanquiazul debido a que presentaba una infección estomacal y fiebre, horas previas al encuentro.

“Es verdad que ante Palestino jugué con infección estomacal y fiebre, pero por cómo estaba el ambiente era imposible perderme el partido. Lejos del resultado, la hora de la verdad será ante Juan Aurich este domingo”, reconoció el uruguayo Luis Aguiar.

“Se hicieron transiciones rápidas y solo nos faltó el gol. Sin embargo, hay que manejar los partidos y no jugar con la desesperación de la gente”, agregó el mediocampista de Alianza Lima.

Sobre la presión de la hinchada, Luis Aguiar fue contundente y aclaró los futbolistas que llegan a tienda ‘íntima’ deben aprender a jugar con la presión encima y ganarse el cariño del público a base de esfuerzo y trabajo.

“Si no puedes aguantar un chiflido de una tribuna, no puedes jugar en Alianza Lima; es así. Lo normal es que esta presión siga. El hincha no quiere que uno bese la camiseta ni que hable mucho, solo que haga bien su trabajo”.

Así fue la presentación de Alianza Lima en su Noche Blanquiazul