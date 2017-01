Alianza Lima hizo importante anuncio sobre refuerzos extranjeros

El gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, descartó este sábado que su club vaya a contratar a un quinto jugador extranjero y aseguró que la entidad victoriana anunciará la próxima semana nuevas incorporaciones nacionales.

“Los jales foráneos ya están cerrados y no habrán novedades al respecto. Hemos renovado a algunos jóvenes de nuestra cantera porque para nuestro comité consultivo y para Pablo Bengoechea es importante que las políticas de la institución se puedan dar”, aseguró Zevallos a Alianza Lima Noticias y agregó que “los jugadores que estén consolidados tendrán la oportunidad de jugar”.

Luis Aguiar (Uruguay), Gonzalo Godoy (Uruguay) y Germán Pacheco (Argentina) son los refuerzos extranjeros del equipo victoriano para la temporada 2017.

Zevallos resaltó la mixtura del plantel blanquiazul y aseguró que la próxima semana anunciarán novedades respecto a fichajes nacionales. Por otro lado, descartó tener diferencias con Óscar Vílchez.

“La relación con todos los jugadores del plantel es muy cercana, cordial y fluida. Con ‘Neka’ estamos bien; sin embargo, no estábamos de acuerdo que viaje a México sin tener ningún contrato firmado pero no lo criticamos porque de alguna manera tuvo gente que no lo aconsejó y él confió”, declaró Zevallos, en referencia al truncado fichaje de Vílchez al Jaguares de Chiapas de México.