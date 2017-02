Alianza Lima: George Forsyth lanzó dura crítica a Gustavo Zevallos y a toda la directiva

Alejado de Matute este 2017, el portero George Forsyth mostró su malestar por la forma en la que la dirigencia de Alianza Lima viene trabajando y puso especial énfasis en el gerente Gustavo Zevallos.

“No puede ser que Zevallos contrató 20 jugadores y ahora bote a 15. En cualquier empresa si tú haces una mala gestión te vas. No tienen criterio para contratar o no saben manejar el grupo, el año pasado el grupo estaba a la deriva, no había con quién conversar de la directiva”, señaló el guardameta a Radio Ovación.

“Gustavo Zevallos ni siquiera es de Alianza, no está identificado con el club y los que integran la Comisión de Fútbol son personas que tienen empresas, que nunca han estado relacionados con el tema del fútbol”, continuó George Forsyth.

El cuidavallas nacional criticó también la forma en la que se ha trabajado el tema de la deuda de Alianza Lima. “Si en 110 años de historia se acumuló una deuda de 40 millones, no puede ser que en 5 años se haya aumentado en 30 millones. Está demostrado que esto no sirve, las administraciones van cobrando más de 6 millones en sueldos, mientras que los acreedores solo han cobrado 1 millón. Esto es un fracaso”, resaltó.