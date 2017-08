Alianza Lima: Gabriel Leyes fue presentado en Matute y mostró ansias por debutar

El delantero uruguayo Gabriel Leyes fue presentado este miércoles en Alianza Lima en las instalaciones del estadio de Matute. El atacante charrúa dijo estar ansioso por debutar con la camiseta blanquiazul.

“Estoy muy contento de pertenecer a este gran club y no veo las horas de jugar y tratar de devolverle con goles o asistencias la confianza que depositaron en mí”, dijo Leyes en conferencia de prensa.

“Conversé con Pablo (Bengoechea) y me dijo que era un equipo lindo y propio de ello fue que dieron una bienvenida muy cálida. Definitivamente me sentiré mucho más cómodo por el simple hecho que tengo compatriotas en el equipo y seré dirigido por una entrenador que ya me tuvo antes en Peñarol”, agregó el nuevo atacante de Alianza Lima.

El propio Gabriel Leyes dio a conocer sus características de juego: “soy un delantero que va por todo el frente de ataque, voy a todas y haré lo posible para anotar o dar asistencia a cualquier compañero. Físicamente me encuentro bien porque venía entrenando con un preparador personal y no tengo ninguna duda que, con el trabajo diario, me pondré a punto”.

Leyes no teme hacer su debut en el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes: “sería ideal debutar con gol, pero más lindo aún que se logre una victoria”.