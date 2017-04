Flavio Maestri sobre Alianza Lima: "No sabemos a qué juega"

Alianza Lima pasa por un complicado momento luego de sus 2 derrotas consecutivas ante Deportivo Municipal y Universitario. Ante ello, Flavio Maestri quiso comentar el mal presente de su exequipo y confesó que no ve bien al cuadro de Pablo Bengoechea en el Torneo de Verano.

“No veo rebeldía en los jugadores de Alianza Lima cuando las cosas no salen en la cancha y eso es lo que más me extraña. No sabemos si Alianza juega largo, corto. No sabemos a qué juega y considero que, por las características de sus jugadores, debería asociarse mucho más para hacer daño en ataque”, declaró Flavio Maestri en el programa Renegrones vía Facebook.

Flavio Maestri dijo que los jugadores de jerarquía en Alianza Lima no está ayudando a los más jóvenes para reaccionar ante una situación adversa. “Acá ellos ayudan pero, si no se hacen fuerte como grupo, no suman”, aseguró el exatacante blanquiazul y de la Selección Peruana.

En ese sentido, Flavio Maestri hizo hincapié en los actuales referentes de Alianza Lima, en especial para Lionard Pajoy, de quien dijo esperar más para contribuir en el gol del cuadro íntimo.

“Pienso que Pajoy no es ‘9’ pero sí tiene gol. Por tanto pienso que sacarlo del área sería una locura. Más bien yo lo rodearía mejor.. Incluso jugaría con (Germán) Pacheco como su pareja en ataque, mientras que (Kevin) Quevedo y el uruguayo (Luis) Aguiar se pueden mover por los costados. Si no tienes orden ni equilibrio, difícil que un equipo funcione”, aseveró Flavio Maestri sobre Alianza Lima.

Flavio Maestri: campeón en Alianza Lima en el 2006