Alianza Lima: dirigencia respondió sobre posible pedido de puntos en mesa

Alianza Lima tiene pendiente su partido ante Juan Aurich por la primera fecha del Torneo de Verano. La directiva del ‘Ciclón’ pretende jugar este fin de semana (domingo 19 de marzo) en la ciudad de Guadalupe (La Libertad), pero en tienda íntima consideran un desacierto dicha programación por los desastres naturales que vienen golpeando dicha zona del país.

Esta decisión de los victorianos causó malestar en sus pares chiclayanos, quienes señalaron que los aliancistas pretender pedir los puntos en mesa. Esta acusación tuvo una inmediata respuesta.

“Quiero remarcar que en ningún momento ha habido la mínima posibilidad, ni en mi peor pesadilla, de imaginarme la situación de pedir los puntos en mesa; quiero dejar eso en claro. Cuando escuché a Alberto Alva refiriéndose a esto, lo llamé y le pregunté de dónde sacó esa información”, manifestó Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima.

“No importa la fecha que se determine ni la región por ahora, pero no podemos seguir insistiendo en realizar este cotejo cuando muchas personas están sufriendo y hay pérdidas de vidas. No importa la fecha que se determine ni la región por ahora, pero no podemos seguir insistiendo en realizar este cotejo cuando muchas personas están sufriendo y hay pérdidas de vidas”, agregó el dirigente blanquiazul.