Alianza Lima: Hohberg se ofreció como delantero para reemplazar a Pajoy

Pablo Bengoechea tiene la difícil tarea de encontrar el reemplazante de Lionard Pajoy, quien fue operado este jueves de su lesión de rodilla con éxito y tendrá casi 2 meses fuera de las canchas. Ante ello, Alejandro Hohberg sorprendió al ofrecerse como el nuevo ‘9’ de Alianza Lima.

“En el clásico se dio que juegue algunos minutos de ‘9’. La posición donde mejor me siento es por la banda, pero si el técnico piensa que puedo hacerlo, no tendré ningún problema en hacerlo ya que estoy para sumar donde me pongan”, declaró Alejandro Hohberg a Radio Ovación sobre jugar de punta en Alianza Lima.

Alejandro Hohberg se animó al ofrecerse como el reemplazo de Lionard Pajoy en Alianza Lima animado por el buen inicio en el Torneo de Verano con la victoria ante Universitario en el reciente clásico en Matute.

“Estoy contento por el arranque del equipo y por ganar un clásico que significa mucho tanto en lo personal como en lo grupal. De a poco ir mostrando cosas y mejorando como equipo”, destacó Alejandro Hohberg sobre el inicio de temporada en Alianza Lima.

Finalmente Pablo Bengoechea decidirá este domingo ante Deportivo Municipal, por la fecha 3 del Torneo de Verano, quien será el reemplazante de Lionard Pajoy como centrodelantero en Alianza Lima ¿Será Alejandro Hohberg la alternativa que buscaban?

Lionard Pajoy fue operado con éxito